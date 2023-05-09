В Китае арестовали пользователя ChatGPT за то, что "разгонял фейки о крушении поезда"

Мужчина хотел зарабатывать на кликах за рекламу и создавал с помощью чат-бота лживую информацию.

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Китайские власти задержали мужчину, который использовал ChatGPT для написания фейковых новостей, сообщает Bloomberg. Это, по-видимому, является одним из первых случаев ареста, связанного с злоупотреблением искусственным интеллектом в стране.

Как утверждают представители WeChat (самого популярного мессенджера в КНР), некий гражданин "использовал современные технологические методы для создания ложной информации и распространял ее в социальных сетях". Полиция нашла поддельную статью о железнодорожной катастрофе, в результате которой погибло девять человек. Статья была размещена на нескольких аккаунтах на платформе Baidu. Статья была просмотрена более 15 тыс. раз, прежде чем ее удалили модераторы.

Полиция выяснила, что подозреваемый использовал запрещенный в Китае ChatGPT с помощью VPN, чтобы создавать громкие фейковые вирусные новости, которые были просто придуманы чат-ботом. Оказалось, что гражданин просто хотел заработать на кликах за рекламу, поскольку такой способ заработка ему посоветовали друзья. Теперь прокуратура обвиняет мужчину в распространении лживой и "провокационной информации, нацеленной на разжигании панических настроений", что предусматривает тюремный срок до 5-ти лет.

Технология искусственного интеллекта от OpenAI вызвала множество споров в Китае как со стороны крупных технологических компаний, которые хотят разработать аналогичные чат-боты, так и со стороны властей, которые стремятся ввести правила, регулирующие использование технологии в рамках строго контролируемого интернет-пространства.

Ранее Фокус писал, что ChatGPT получил новые функции: что интересного найдут пользователи чат-бота.