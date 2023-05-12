"Умная" система IDAS спасет субмарины от главного кошмара – противолодочных вертолетов
Именно вертолеты являются главной опасностью для подлодок благодаря своей быстрой маневренности, в отличие от кораблей.
На прошедшей выставке UDT 2023 журналисты с нетерпением ожидали презентации системы IDAS от немецкого холдинга ThyssenKrupp Marine Systems, однако оказалось, что проект еще не закончен, пишет Naval News. Прессе удалось пообщаться с Питером Хаушильдтом, руководителем отдела исследований и технологий, который рассказал кое-какие новые подробности об этой системе.
По его словам, система IDAS станет спасением для субмарин от их главного кошмара – вертолетов. "В то время как подводная лодка может относительно легко уклониться от фрегата или поразить его, маневренность вертолета не позволяет подводной лодке вовремя среагировать, чтобы спастись", говорит Хаушильдт.
Ракетный комплекс IDAS может запускаться с подводных лодок, и предназначен для поражения надводных и воздушных целей. IDAS запускается из стандартного торпедного аппарата из катапультного контейнера, что означает, что немецкой разработкой можно легко оборудовать любую существующую подводную лодку. Ракеты оснащены инфракрасной (ИК) системой самонаведения с визуализацией, основанной на технологии, которая уже была широко апробирована на ракетах средней дальности с инфракрасным самонаведением IRIS-T, и оптоволоконным каналом связи.
IDAS постоянно передает информацию оператору, который может проверить цель, отредактировать параметры полета и управлять ракетой до тех пор, пока она не выйдет на угол атаки.
ThyssenKrupp Marine Systems планирует закончить разработку IDAS в течение следующего года и некоторые страны уже заинтересованы в получении системы для своих военно-морских, заявил Хаушильдт.
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