"Умная" система IDAS спасет субмарины от главного кошмара – противолодочных вертолетов

Именно вертолеты являются главной опасностью для подлодок благодаря своей быстрой маневренности, в отличие от кораблей.

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На прошедшей выставке UDT 2023 журналисты с нетерпением ожидали презентации системы IDAS от немецкого холдинга ThyssenKrupp Marine Systems, однако оказалось, что проект еще не закончен, пишет Naval News. Прессе удалось пообщаться с Питером Хаушильдтом, руководителем отдела исследований и технологий, который рассказал кое-какие новые подробности об этой системе.

По его словам, система IDAS станет спасением для субмарин от их главного кошмара – вертолетов. "В то время как подводная лодка может относительно легко уклониться от фрегата или поразить его, маневренность вертолета не позволяет подводной лодке вовремя среагировать, чтобы спастись", говорит Хаушильдт.

IDAS запускается из стандартного торпедного аппарата Фото: TKMS

Ракетный комплекс IDAS может запускаться с подводных лодок, и предназначен для поражения надводных и воздушных целей. IDAS запускается из стандартного торпедного аппарата из катапультного контейнера, что означает, что немецкой разработкой можно легко оборудовать любую существующую подводную лодку. Ракеты оснащены инфракрасной (ИК) системой самонаведения с визуализацией, основанной на технологии, которая уже была широко апробирована на ракетах средней дальности с инфракрасным самонаведением IRIS-T, и оптоволоконным каналом связи.

IDAS постоянно передает информацию оператору, который может проверить цель, отредактировать параметры полета и управлять ракетой до тех пор, пока она не выйдет на угол атаки.

ThyssenKrupp Marine Systems планирует закончить разработку IDAS в течение следующего года и некоторые страны уже заинтересованы в получении системы для своих военно-морских, заявил Хаушильдт.

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