Подлодки обзаведутся суперсистемой РЭБ: как она работает и как защитит субмарины

Системы станут частью радиолокационных узлов субмарин типа Virginia, Los Angeles и Seawolf, а также будут использоваться для подлодок с баллистическими ракетами типа Columbia.

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Эксперты компании Lockheed Martin по разработке РЭБ для подводных лодок получили заказ на $18 млн от ВМС США на поставку дополнительных модернизированных систем электронной войны (EW) AN/BLQ-10, сообщает Military Aerospace Electronics.

Система РЭБ AN/BLQ-10: что о ней известно

Устройства AN/BLQ-10 автоматически обнаруживают, классифицируют, определяют и идентифицируют потенциально враждебные радарные и коммуникационные сигналы в море. Система РЭБ AN/BLQ-10 обрабатывает сигналы от изображающей мачты или перископа подводной лодки, когда она находится на небольшой глубине. Аппарат также оснащен системой предупреждения об угрозах, чтобы избежать контробнаружения и столкновения. Он способен определять количество и местоположение целей для последующего преследования, проводить разведку и наблюдение для поддержки ситуационной осведомленности флота или боевой группы.

Система РЭБ AN/BLQ-10 Фото: Lockheed Martin

Программа поддерживает открытую архитектуру, постепенный процесс разработки, который предусматривает внедрение технологий аппаратного и программного обеспечения каждые два года. Система электронной войны (EW) AN/BLQ-10 сочетает в себе модульные совместимые системы, которые соответствуют открытым стандартам с доступными интерфейсами.

Ранее Фокус рассказывал, что основными компонентами новой системы ПВО от компаний Raytheon и Northrop Grumman станут датчики, способные отследить гиперзвуковое оружие, а также перехватчик GPI.