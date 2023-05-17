"ИИ угрожает человечеству". Чего боится Сэм Альтман, создатель чат-бота ChatGPT?

Глава OpenAI заявил в Конгрессе США, что искусственный интеллект нужно срочно ограничить.

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"Идея государственного регулирования искусственного интеллекта – очень актуальная мера со стороны правительства ", — заявил выступая в Конгрессе США Сэм Альтман, один из владельцев компании OpenAI, которая прославилась благодаря ChatGPT, сообщает Euronews. "Нейросети могут нанести значительный урон миру и человечеству", — подчеркнул он.

Заседание специальной комиссии Конгресса началось с того, что Председатель собрания прокрутил запись со своим голосом, которая на самом деле была сгенерирована искусственным интеллектом. "А если бы на этой записи прозвучало, что я поддерживаю Путина и его войну в Украине?", — задался риторическим вопросом сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Сэм Альтман полностью с ним согласился и указал на то, что инструменты ИИ, которые изначально создавались во благо, могут попасть в руки злоумышленников и стать инструментами преступлений. Поэтому, по мнению главы OpenAI, законодатели должны срочно выработать нормы и правила его использования.

Он предложил создать американское или глобальное агентство, которое будет лицензировать самые мощные системы искусственного интеллекта и иметь полномочия "отбирать эту лицензию и обеспечивать соблюдение стандартов безопасности".

Что касается опасений комиссии Конгресса по поводу лишения людей работы из-за инструментов ИИ, то Альтман отметил, что они напрасны: искусственный интеллект сделает работу более продуктивной и удобной и наоборот, создаст еще больше рабочих мест.

Ранее Фокус рассказывал, что авторы ChatGPT создадут новый ИИ: его код будет открыт для всех желающих.