Пойман контрабандист, поставлявший технику для ИИ и квантовых вычислений в РФ: что известно

Подозреваемый был одним из руководителей компании, которая получила престижную премию НАТО.

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Гражданин Греции Николаос Богониколос обвиняется в контрабанде высокотехнологичной техники для квантовых вычислений и других технологий искусственного интеллекта в Россию, сообщает Stars and Stripes. Его задержали в Париже и вскоре экстрадируют в Соединенные Штаты.

Богониколос был одним из руководителей группы Aratos — конгломерата по обороне и технологиям связанной с НАТО в своей родной стране и Нидерландах, говорится в уголовном иске. Одно из подразделений группы Aratos даже было финалистом "Инновационного вызова НАТО" в 2021 году за предложение по использованию искусственного интеллекта и технологии блокчейн для спутников и космических аппаратов.

Этого гражданина обвиняют в том, что через свою компанию он помогал России получать передовые военные технологии, связанные с квантовыми вычислениями и ядерными испытаниями, сообщило Министерство юстиции США.

Богониколос (в центре) получает премию для группы Aratos Фото: Соцсети

"Работая под видом подрядчика по обороне для НАТО и других союзных стран, подсудимый и его группа Aratos занимались двойной игрой, способствуя развитию российского военного потенциала и их разработке оружия нового поколения", — заявил американский прокурор Брион Пис.

Как выяснили спецслужбы, Богониколос и группа Aratos приобретали военное оборудование и затем скрывали переправку контрабанды в Россию. Среди отправленных предметов были лазеры и транзисторы, которые могут использоваться для исследований квантовой криптографии и ядерных испытаний.

Например, в одной из сделок по поставке антенн для армии Богониколос и сотрудники Aratos сообщили флоридской компании-поставщику, что антенны будут использоваться только для "развлекательных и туристических морских судов" в Нидерландах, но потом отправили их подставной компании, чтобы затем оборудование отправилось в Россию.

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