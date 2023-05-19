Ученые создали робота под управлением ИИ: сможет действовать, как человек (видео)

Беспокоиться не стоит – пока что андроида обучают люди, и он полностью зависит от их знаний и команд.

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Канадская компания Sanctuary AI представила нового робота гуманоида Phoenix, который способен выполнять различные виды работ с помощью искусственного интеллекта, сообщает New Atlas. Phoenix является шестым поколением роботов общего назначения (GPR), созданных Sanctuary AI, и работает на основе уникальной системы управления Carbon, которая придает ему человекоподобный интеллект и позволяет ему выполнять сотни задач, востребованных в более чем дюжине разных отраслей.

Рост робота 170 см, а весь составляет 70 кг, то есть он по размеру со среднестатистического человека. Пока что Phoenix не так силен, как люди и может поднимать только 25 кг, а так же неспешно передвигаться с пешеходной скоростью 5 км/ч.

Зато у него есть революционные роботизированные руки с повышенной степенью свободы (на 20 манипуляций), которые конкурируют с ловкостью человеческой руки. А еще робот оснащен гаптической технологией, которая имитирует ощущение прикосновения.

Руки роботы напоминают человеческие и внешне и по функционалу

Управление андроидом происходит за счет когнитивной архитектуры Carbon — это программная платформа для роботов общего назначения. Она интегрирует современные технологии искусственного интеллекта, чтобы переводить естественный язык в действие в реальном мире. Система позволяет Phoenix думать и действовать так, чтобы выполнять задачи как человек.

Она также использует символическое и логическое рассуждение в сочетании с современными LLM (большими языковыми моделями, как у ChatGPT), специфическими для предметной области. Carbon использует фотореалистичные и физически реалистичные симуляции для обучения роботов.

Компания Sanctuary AI провела недельное пилотное испытание своего робота в магазине Canadian Tire Corporation, заявив, что Phoenix правильно выполнил 110 задач, связанных с розничной торговлей, включая выборку, упаковку, уборку, маркировку, складывание и другие совсем не простые для роботов прошлого поколения задачи.

Пока что движениям робота учит опытный оператор, но в дальнейшем исследователи хотят, чтобы Phoenix сам умел быстро обучаться новым навыкам.

Возможности робота Phoenix

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