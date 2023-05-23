Скоро можно будет полетать на eVTOL-такси: во сколько обойдется это удовольствие

Чтобы популяризировать аэротакси, власти Франции планируют привлечь более тридцати компаний, которые занимаются разработками eVTOL.

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Почти через год в Париже стартуют летние Олимпийские игры на которых впервые болельщикам и туристам будет предложено опробовать в действии воздушные такси, пишет eVTOL Insight. Для популяризации "зеленого транспорта", который облетает заторы власти намерены привлечь более тридцати производителей этих электрических аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой.

На французском телевидение выступил один из руководителей организационных мероприятий Олимпиады Огюстен де Романе, который сказал, что "для продвижения воздушного такси мы продадим несколько тысяч билетов по очень разумным ценам. Возможно, это может быть около 110 евро".

И хотя некоторые отмечают, что эта стоимость будет более чем вдвое выше, чем у обычного такси, учитывая новизну и престиж быть одним из первых, кто летает на eVTOL, цена не имеет большого значения. Кстати, к проекту среди множества компаний привлечена и немецкая Volocopter, которая ранее заявила, что "распродала 1000 первых билетов за 300 евро" в течение нескольких часов.

Предполагается, что маршруты полетов могут проходить между аэропортом Шарля де Голля и аэропортом Ле Бурже или между Ле Бурже и набережной Аустерлиц в Париже. По подсчетам организаторов Олимпиады к началу марта на Игры уже было продано 3,25 млн официальных билетов, что является рекордом во Франции за всю ее историю. Судя по количеству распроданных билетов желающие прокатиться на воздушном такси, конечно же найдутся.

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