Илон Маск заявил, что ИИ сегодня "вообще ни для чего не нужен"

Скандальный миллиардер выступил перед советом директоров и в очередной раз "напустил тумана" по поводу искусственного интеллекта.

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Выступая по видеосвязи на "Саммите генеральных директоров Wall Street Journal" в Лондоне, Маск сказал, что правительства всего мира будут, прежде всего, использовать ИИ для разработки оружия, сообщает Sky News. Основной моделью использования нейросетей военными будет управление армиями дронов, подчеркнул Илон.

Владелец Tesla, Twitter и SpaceX заявил, что сверхразум — это "палка о двух концах" и люди, скорее всего, будут активно использовать нейросети именно для создания новых видов вооружений.

"Таким образом, наличие более совершенного оружия на поле боя, которое может реагировать быстрее, чем любой человек, — это действительно то, на что способен ИИ", — сказал Маск. "Любые будущие войны между развитыми странами или, по крайней мере, странами, обладающими большим количеством беспилотников, будут во многом войнами дронов под управлением ИИ", — заявил он.

При этом Маск не преминул раскритиковать сам искусственный интеллект, подчеркнув, что он вообще "не слишком то и нужен ни для чего, что мы делаем сейчас".

Эти утверждения звучат особо необычно на фоне того, что совсем недавно Илон Маск стал подыскивать сотрудников для создания собственной нейросети в ответ на популярность OpenAI.

Ранее Фокус писал, что Илон Маск разбушевался: "OpenAI существует благодаря мне, а удаленная работа – чушь".