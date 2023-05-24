Гарри Поттер и другие герои Хогвардса "отправились в ВСУ" с помощью ИИ (видео)

В Министерстве обороны настолько понравился коллаж, что его разместили в твиттере ведомства.

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С помощью искусственного интеллекта сгенерировано немало фотографий и даже видеороликов с популярными актерами, политиками и персонажами известных произведений. Дошла очередь и до вселенной Гарри Поттера.

Пользователь твиттера с псевдонимом @caton.lab разместил в соцсети видеоколлаж на тему "Герои Хогвардса на службе ВСУ".

С помощью генеративного ИИ энтузиаст одел в военную форму Украины самого Гарри Поттера, Рона Уизли, Драко Малфоя, Невилла Лонгботтома, Альбуса Дамблдора, Рубеуса Хагрида, Артура Уизли и близнецов Уизли.

Эта работа настолько понравилась нашему Минобороны, что ее разместили на официальной странице ведомства в твиттере с комментарием: "В мире литературы есть много персонажей, мечтающих присоединиться к #UAarmy – стать на сторону добра".

Так же Минобороны указало в сообщении Джоан Роулинг, которая активно поддерживает Украину и открыла свободный доступ к электронным книгам о Гарри Поттере на украинском языке.

Ранее Фокус рассказывал, где в Hogwarts Legacy обитают фантастические твари и как их поймать.