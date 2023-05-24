150 суперкомпьютеров из Топ-500: наконец-то США обогнали Китай в вычислениях

Тем не менее, самым производительным считается японский суперкомпьютер Fugaku.

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На территории США находятся 150 суперкомпьютеров, а на территории Китая — 134. Интересно, что в прошлом году в Америке их насчитывалось 126, а в КНР — 162, сообщает издание Techspot.

Рейтинг суперкомпьютеров Топ-500 дает представление о том, как компьютерные технологии развиваются в разных странах во всем мире. Из нового перечня, 61-го по счету, можно узнать, что США заняли первое место среди стран, где расположена такая техника. Согласно рейтингу, в Америке находится 150 устройств, самым производительным из которых является суперкомпьютер Frontier, принадлежащий Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL). Он также является первым в мире экзафлопным компьютером.

Вычислительная мощность измеряется в миллионах операций в секунду (MIPS), когда речь идет об обычных системах, но для суперкомпьютеров она измеряется в операциях с плавающей запятой в секунду (FLOPS). Так вот Frontier может выполнять 10 в 18 степени (число с 18-ю нолями) операций в секунду, в то время как производительность других суперкомпьютеров по-прежнему измеряется в петафлопсах и составляет 10 в15 степени операций в секунду.

За последнее время ученым удалось увеличить производительность Frontier на 16%. Суперкомпьютер смог продемонстрировать мощность в 1,194 экзафлопс. Это и не удивительно, ведь его система располагает 8 699 904 ядрами. Однако этот суперкомпьютер занимает в рейтинге Топ-500 суперкомпьютеров второе место, а на первом находится японский Fugaku. Согласно тесту High-Performance Conjugate Gradient (HPCG, — тест для тестирования производительности компьютерных систем) Frontier имеет результат 14,05, а его конкурент Fugaku — 16,0.

Известно также, что 4 из 10 лучших машин работают на процессорах AMD, а 2 — на процессорах Intel. Два других суперкомпьютера, входящих в 10-ку самых производительных, работают на базе IBM. Чаще всего чипы для устройств поставляет Intel.

В этом году КНР заявила о вводе в эксплуатацию одного суперкомпьютера, потеряв несколько позиций в Топ-500. "Можно предположить, что санкции США в отношении поставок высокопроизводительных чипов от NVIDIA и AMD могли привести к отставанию Китая", — пишет interestingengineering.com. — "Однако ранее Китай использовал чипы собственного производства для Sunway Oceanlite и Tianhe-3, которые вошли в Топ-500".

Вероятно, КНР воздерживается от обнародования своих достижений, заключили журналисты.