Дроны с гранатами атаковали пограничный пункт в Брянской области, — росСМИ (фото)

Россияне уверяют, что смогли безопасно приземлить и обезвредить "украинские" беспилотники с помощью антидроновых ружей.

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Два беспилотника 25 мая попытались атаковать контрольно-пропускной пункт в Брянской области России. Об этом сообщило российское медиа SHOT, разместив фотографии летательных аппаратов.

По данным СМИ, два "украинских" FPV-квадрокоптера с "самодельными гранатами" заметили в селе Ломаковка Стародубовского района. Российские пограничники приземлили беспилотники с помощью антидроновых ружей до того, как они долетели до цели.

Телеграм-канал Mash пишет, что в роли боевой части выступили головные кумулятивные части от противотанковых гранат РКГ-3. Их безопасно обезвредили, все обошлось без пострадавших и разрушений. Россияне предполагают, что БПЛА запустили из Украины.

Дрон-камикадзе, сбитый в Брянской области Фото: Shot Граната с дрона Фото: Mash

В ночь на 24 мая беспилотники сбросили бомбы на Белгородскую область России. Как сообщили очевидцы, одни взрывные устройства упали на дорогу в центре самого Белгорода, повредив легковой автомобиль, а другие попали в здание Центра молодежных инициатив и Пенсионного фонда в поселке Борисовка.

Ночью 3 мая беспилотник атаковал военный аэродром Сеща в Брянской области. Появилась информация, что в результате взрыва был полностью уничтожен самолет АН-124-100.