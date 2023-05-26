Инженеры приспособили дрон для запуска 70-мм ракет: что это даст на поле боя (фото)

БПЛА SARISA стал первым в мире беспилотником, способным нести ракеты такого типа.

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Греческая компания S.A.S. Technology продемонстрировала на выставке оборонной промышленности DEFEA 2023 в Греции квадрокоптер, способный выпускать 70-миллиметровые ракеты, сообщает The Defense Post. Это первый в мире дрон такого типа, который может использоваться для ближней авиационной поддержки наземных войск.

Греческий дрон SARISA имеет две модификации: для военных задач и для перевозки грузов и установки оборудования или датчиков для гражданских и военных целей. SARISA может нести до четырех ракет FZ275 LGR (ракеты с лазерным наведением) французской компании Thales, которые имеют высокую точность и малый радиус поражения.

Дрон SARISA во время испытаний Фото: Соцсети

В ходе живой стрельбы, которая проходила под эгидой Министерства обороны Греции, этот беспилотник успешно поразил все тестовые цели на расстоянии до 10 км с помощью современной системы лазерного наведения. Это первая в мире интеграция подобного типа ракет именно с боевым БПЛА производства компании S.A.S. Technology.

Сам беспилотник SARISA может летать со скоростью до 100 км/ч и на высоте до 3000 м, а время полета составляет до двух часов. Дрон оснащен системой автоматического взлета и посадки (VTOL), а также системой защиты от электронного подавления и GPS-спутников. Боевой беспилотник SARISA предназначен для поддержки наземных операций, разведки, наблюдения и целеуказания, а также для уничтожения легкобронированных целей противника.

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