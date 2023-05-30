Создан дрон на водородном топливе: может продержаться в воздухе 5 часов (видео)

Инженеры утверждают, что водородное топливо гораздо лучше литий-ионных батарей.

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Компания Hylium разработала дрон HyiumX, который работает на водородном топливном элементе, сообщает UAS Vision. По заявлению разработчиков, именно водородное топливо помогает беспилотнику продержаться в воздухе более 5 ч, что гораздо лучше, чем у аналогов на литий-ионных батареях.

Для сравнения, DJI Mini 2 SE работает до 30 минут при полной зарядке. Беспилотник весит 16 кг, имеет размеры 749 мм x 792,5 мм x 597,5 мм и может летать на расстояние до 10 км с полезной нагрузкой 4 кг.

Блок питания HyiumX на жидком водороде сочетает в себе сверхлегкий топливный бак с топливным элементом с протонной обменной мембраной, что обеспечивает высокую эффективность энергии, идеально подходящую для использования как в военных, так и в гражданских целях. БПЛА можно развернуть с мобильной наземной станции управления (mGCS), которая имеет на борту встроенную систему заправки водородом.

Сама компания Hylium – не новичок в производстве водородного топлива. Она основана в 2014 году как венчурная компания Корейского института науки и технологий (KIST). С тех пор в Hylium трудятся над технологиями производства и хранения криогенного жидкого водорода при поддержке исследований и разработок со стороны правительства Кореи.

Ранее Фокус сообщал, что дроны, атаковавшие Москву, сделали в КНР и запустили из Московской области.