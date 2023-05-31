Парень "клонировал" свою девушку с помощью ИИ: что из этого вышло

Разработчик называет бота GirlfriendGPT и теперь поделился своим кодом в интернете, чтобы каждый мог создать свою собственную подругу с помощью ИИ.

Related video

Молодой программист Эниас Кайлау был очарован различными языковыми моделями и чат-ботами на основе ИИ, а потому решил создать "искусственную подружку" для одиноких людей, сообщает Vice. Но главная особенность в том, что Эниас открыл свой код всем желающим, чтобы они смогли "оцифровать" кого угодно.

Программиста покорило огромное количество проектов на основе чат-ботов, но везде код продуктов был закрыт, а Эниас хочет, чтобы каждый мог создать свою идеальную "компьютерную половинку".

Для создания своего бота он взял за основу свою подругу Сашу и использовал чат-бот Bard от Google, чтобы подробнее описать ее характер. Затем он использовал ElevenLabs — программное обеспечение для преобразования текста в речь, чтобы имитировать голос своей подруги. Он также добавил в код инструмент для селфи, который был связан с генеративной моделью "текст-в-изображение" Stable Diffusion. Наконец, Эниас подключил все это к Telegram с помощью приложения Steamship от компании, в которой он работает.

Хотя некоторые могут находить идею превращения человеческого партнера в доступный по требованию клон искусственного интеллекта неэтичной, Эниас сказал, что настоящая Саша была полностью заинтересована в проекте и была очарована возможностью клонировать себя. Однако они оба согласились, что голос бота еще не совсем точный и над ним нужно поработать.

Ранее Фокус сообщал, что с помощью ИИ враг может "отравить" данные в военных системах: эксперт рассказал как.