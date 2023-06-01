"Дорогая техника перестает выезжать": как FPV-дроны TORO "кошмарят" оккупантов (видео)

Дешевые квадрокоптеры с мощными боеприпасами уничтожают танки, БТР и автомобили россиян, заставляя их прятаться по посадкам.

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Российские военные стали реже применять боевую технику, опасаясь украинских беспилотников. Об этом сообщила в Telegram "Белоцерковская волонтерская группа", которая поставляет Силам обороны Украины FPV-дроны TORO.

Администратор группы Юрий Москаленко подчеркнул, что наибольший эффект достигается, когда дешевые ударные БПЛА уничтожают российскую технику: БТР, БМП, танки, автомобили. Восстановление машин занимает месяцы и обходится несоизмеримо дороже по сравнению с самими TORO. Особенно болезненные удары дроны от волонтеров из Белой Церкви наносят после получения новых боеприпасов.

"На определенных участках фронта использование наших дронов носит превентивный характер. Враг, понимая, что поражение может быть в любой момент, вынужден "гаситься" в посадках и норах. Дорогая техника перестает уезжать вообще", — пишут волонтеры.

На последнем опубликованном видео операторы ВСУ заметили 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев выследили в лесополосе автомобиль "Нива" вместе с группой оккупантов и нанесли удар по скоплению противника дроном TORO. После взрыва трое российских солдат бросились наутек, бросив свой транспорт и позицию.

Насколько серьезные потери понесли ВС РФ в результате этого удара, неизвестно. Волонтеры отмечают, что попадание "камикадзе" даже рядом наносит россиянам поражения осколками, а громкие взрывы приводят к контузии солдат.

Ранее писали, как дроны TORO уничтожили 4 российских комплекса "Муром" за пять дней под руководством роты "Птицы Мадяра". Командир Роберт Бровди отметил, что летательные аппараты стоимостью около $1000 на основе квадрокоптеров вооружаются довольно тяжелыми и мощными боеприпасами.

В мае ВСУ с помощью дронов TORO уничтожили российскую БМП-3 вместе с оккупантами. Чтобы вывести дорогую технику из строя, операторам 72-й ОМБр понадобилось три беспилотника.