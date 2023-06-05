"Хотим дроны, как в Украине": силы спецопераций запросили у Пентагона разработку БПЛА

В армии США считают, что каждое подразделение ССО должно иметь дроны-камикадзе.

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Армия США хочет разработать беспилотники-камикадзе, похожие на те, которые широко используются в Украине, сообщает Defense One. Это стало известно из запроса на тендер, который был опубликован лабораторией приложений армии. Там отмечают полезность таких дронов для пехоты, предполагая, что БПЛА-бомбардировщики могут однажды стать обычным инструментом в снаряжении среднего пехотного взвода.

Командование специальных операций армии уже использует различные малые дроны, например Switchblade. Однако остальная армия на уровне малых подразделений имеет только беспилотник Skydio X2D для разведки.

Разработка малых дронов-камикадзе является "жизненно важной для будущих боевых операций армии". В запросе к Пентагону указано, что БПЛА должны быть из списка проверенных поставщиков Минобороны. Этот список включает в себя смесь квадрокоптеров по типу китайского DJI Mavic 3 и крылатых дронов.

Запрос также говорит, что солдаты должны иметь возможность сбрасывать боеприпасы с беспилотника и отслеживать операцию в режиме реального времени (FPV). В ССО США говорят, что хотят получить беспилотники, которые способны сбрасывать на врага что-то более мощное, чем обычная осколочная граната M67, под которую сейчас переделывают Skydio X2D. В идеале армейский спецназ хочет иметь беспилотник с противотанковыми боезапасами.

"Если даже гипотетически есть возможность сохранить жизнь солдат и уничтожить технику врага быстро и без риска, вы должны сделать все, чтобы реализовать такую возможность, в том силе с помощью дронов", — говорят в ССО США.

Ранее Фокус рассказывал о том, что в Украине появились секретные дроны, способные долететь до Москвы.