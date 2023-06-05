Дизайнер создал камеру без объектива на основе ИИ: как она делает снимки (видео)

Чудо-камера получает данные GPS, подсказки пользователя и с помощью Stability AI "рисует" картинку.

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Нидерландский дизайнер Бьорн Карманн представил публике свой художественный проект Paragraphica, который является своеобразным фотоаппаратом, но на основе ИИ, пишет Interesting Engineering.

"Прототип полностью работает и имеет физические регуляторы, которые позволяют контролировать диапазон данных и настройки изображения ИИ, аналогично аналоговой камере", — заявляет Бьорн.

У аппарата вообще нет объектива, а эти чудаковатые лопасти являются не более чем дизайнерским украшением. Камера "делает фото" используя только данные о местоположении пользователя и текстовые подсказки, которые он вводит в камеру с помощью подсказок. Как только камера получает всю необходимую информацию, она обрабатывает ее и выдает картинку, которая сгенерирована с помощью Stable Diffusion от Stability AI.

С помощью подсказок пользователя Stable Diffusion делает "фотогрфию" Фото: Соцсети

С помощью регуляторов владелец может установить радиус (в метрах), в котором камера будет искать места и данные вокруг себя. Второй регулятор предназначен для добавления или уменьшения шума из изображения. С помощью третьего регулятора пользователь может решить, насколько точно камера должна следовать текстовым инструкциям и подсказкам.

С технической точки зрения Бьорн Карманн не создал ничего революционного. Он просто "упаковал" в свой арт-объект мини-ПК с дисплеем, в котором с помощью Stable Diffusion и данных с Google Maps обрабатываются запросы и описание пользователя.

Но главная фишка в том, что "фотографии" получаются каждый раз разными, ведь свои подсказки, как и эмоции, у каждого человека уникальны, а значит и фотографии, даже снятые на одном и том же месте, никогда не повторяются. Карманн уточняет, что не собирается коммерциализировать продукт или бросать вызов фотографии. Это просто арт-объект, который должен привлечь людей к изучению искусственного интеллекта в искусстве.

Как работает камера Paragraphica

Ранее Фокус рассказывал о том, что к человекоподобному роботу подключили ChatGPT: он стал выражать эмоции.