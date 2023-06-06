Украинец разработал устройство для генерации энергии от вибрации водопадов (видео)

По словам молодого изобретателя, получаемая энергия не зависит от высоты водопада.

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На Житомирщине ученик девятого класса местного лицея №30 Илья Сидорчук с помощью своего руководителя по физике Анатолия Шубина разработал удивительное устройство, которое способно добывать электричество из вибрации воды, сообщает "Суспільне Житомир". Прибор способен работать даже в маленьких водопадах высотой от 1 м, говорит Илья, но чем выше водопад, тем больше энергии можно будет получить.

Идея использовать силу падения воды для зарядки аккумулятора у Ильи появилась после того, как в апреле из-за паводка на местной реке Ирша образовался временный водопад в одном из карьеров. Энергия воды в эти дни была колоссальной и это подтолкнуло Илью на разработку своего прибора.

Илья Сидорчук и его изобретение

Принцип работы устройства достаточно прост: достаточно поместить его под сам водопад, после чего получаемая вибрация будет превращаться в электричество, которое будет накапливать аккумулятор. Прибор состоит из электрической платы, батареи, светодиода и пьезоэлементов.

Этот проект Илья разработал со своим учителем физики всего за два месяца и стал победителем международного конкурса, получив награду в $1000. Эти деньги молодой инженер собирается потратить на получение образования в одном из университетов Украины.

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