В Instagram может появиться чат-бот с искусственным интеллектом: что известно (фото)

Популярная соцсеть тестирует функцию, похожую на "Мой ИИ" в Snapchat, которая позволит вам общаться с нейросетью в приложении.

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Компания Meta Марка Цукерберга активно внедряет технологии генеративного искусственного интеллекта и включает ее в различные функции на своих платформах, включая рекламу, сообщает ZDnet. Сейчас компания тестирует новую функцию в Instagram.

Один из инсайдеров, который занимается программированием, выложил в твиттере скриншот окна диалога с чат-ботом, который может вскоре появиться в Instagram. Алессандро Палуззи утверждает, уже тестирует вариант чат-бота для этой платформы. По словам программиста, благодаря новой функции пользователи смогут общаться с чат-ботом с искусственным интеллектом, задавать вопросы и получать советы в своих личных сообщениях.

Так может выглядеть чат-бот в Instagram Фото: Соцсети

Предположительно у чат-бота на основе ИИ будет 30 различных "личностей", из которых пользователи смогут выбирать подходящую именно для себя, чтобы наилучшим образом получать ответы на свои вопросы. Например, во время разговоров с другими пользователи они смогут пригласить нейросеть присоединиться к разговору, указав его имя @AI в чате.

Пока что все выглядит так, что чат-бот в Instagram будет очень похож по назначению и дизайну на аналог "My AI" в приложении Snapchat. Эксперты отмечают, что подобная функция Snapchat не слишком популярна у пользователей этой соцсети, поэтому очень любопытно, как нейросеть будет интегрирована в Instagram и как ее воспримут: станет ли это полезной функцией или будет быстро забыто, как никому не нужный инструмент.

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