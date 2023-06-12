Ученые придумали, как усилить действие средств РЭБ против дронов и ракет

Твердотельный усилитель мощности на основе нитрида галлия предназначен для замены ламп бегущей волны и силовых модулей СВЧ

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Компания Comtech PST разработала микроволновый усилитель мощности на основе нитрида галлия для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает militaryaerospace.com.

Твердотельный усилитель мощности на основе нитрида галлия работает в диапазоне частот от 7 до 11 ГГц и предназначен для замены ламп бегущей волны (лампа бегущей волны — это электровакуумное устройство для генерирования и/или усиления электромагнитных колебаний СВЧ за счет взаимодействия бегущей электромагнитной волны и электронного потока, — ред.) и силовых модулей СВЧ.

ВЧ-усилитель мощности для систем связи, радиоэлектронной борьбы и радиолокационных передатчиков получил довольно компактные размеры. Он имеет выходную мощность более 200 Вт, минимальную выходную мощность ВЧ на 50 Ом 170 Вт, типичный коэффициент усиления по выходной мощности более 53 децибел, говорится в сообщении.

Устройство имеет 9-контактный комбинированный разъем D для интерфейса управления постоянным током и вход постоянного тока от 24 до 32 вольт. Усилитель для РЭБ способен работать при температуре от -40 до 65 градусов Цельсия, его корпус выдерживает удары и вибрация в соответствии со стандартом MIL-STD-810F.

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