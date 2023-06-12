Иран представил "квантовое" устройство, которое любой может купить на Amazon за $589

Журналисты подозревают, что иранцы показали готовую плату ZedBoard.

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На прошлой неделе иранские военные представили устройство, которое назвали "первым продуктом алгоритма квантовой обработки". Оказалось, что это обычная плата для разработки, которую можно купить в интернете по цене около $600, пишет издание vice.com.

Согласно сообщению tasnimnews.com, при помощи этого "квантового процессора" военные смогут обнаруживать изменения на поверхности воды с помощью специальных алгоритмов. Иранский контр-адмирал Хабиболла Сайяри продемонстрировал некое небольшое устройство и рассказал о недавних прорывах Ирана в сфере квантовых технологий.

Издание vice.com пишет, что показанное "квантовое устройство" похоже на макетную плату, изготовленную компанией Diligent. "Знак торговой марки ZedBoard четко виден на фотографиях", — говорится в материале. На веб-сайте компании указано, что плата содержит все, что нужно начинающему разработчику Android, Linux и Windows. Похоже, что плата не имеет никаких "продвинутых" кубитов, которые могли бы превратить ее в квантовый компьютер. Данное устройство, заявляет СМИ, можно использовать для "обработки видео, реконфигурируемых вычислений, управления движком, программного ускорения".

Плата ZedBoard Фото: reichelt.de

Издание также напоминает, что ВМС Великобритании недавно испытали одно устройство, использующее сверххолодные атомы в качестве акселерометра. Но британский аппарат совсем не похож на устройство, представленное Ираном.

Возможно, иранские разработчики смогли использовать готовые платы для создания квантовых алгоритмов, но это маловероятно, отмечает медиа. Все дело в том, что квантовые компьютеры совсем не похожи на готовые печатные платы, продающиеся в интернете. Однако, уточняет vice.com, исследователи сообщают, что могут моделировать некоторые квантовые процессы на классических компьютерах.

"Даже если Иран заявляет, что данное устройство было изготовлено с помощью квантовых алгоритмов, все равно оно похоже на ZedBoard, который может купить любой желающий", — подчеркивают авторы.

Это не первый раз, когда Иран демонстрирует "инновационные" технологии. В 2020 году иранская армия представила устройство, которое, по ее утверждениям, может обнаруживать COVID и СПИД. Оно оказалось похожим на другое устройство, которое ранее продавалось как детектор бомб.