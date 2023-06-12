В Украине появилась первая базовая станция связи на солнечных батареях (фото)
Благодаря солнечным панелям, устройство обеспечит украинцев связью даже во время блекаутов.
В Одесской области установили энергонезависимую базовую станцию. Устройство сможет работать во время веерных отключений электричества, сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.
По словам чиновника, базовая станция была установлена мобильным оператором lifecell. Питание ей обеспечивают 7 солнечных батарей, при чем накапливают энергию они круглосуточно.
"Благодаря этому тысячи украинцев на связи даже когда нет электричества", — подчеркнул Федоров.
На данный момент базовая станция работает в режиме тестирования. Инженеры постоянно наблюдают за ее функционированием. По их словам, связь не прерывается и имеет отличное качество.
Михаил Федоров сообщил, что украинские специалисты из телекоммуникационной сферы уже сегодня готовятся к осенне-зимнему периоду. Так, известно, что более 90% базовых станций получили аккумуляторы, около 10% — генераторы (всего БЗ — 34 тыс.).
"Операторы заменяют свинцовые батареи на литиевые, чтобы при отсутствии света связь сохранялась дольше", — добавил Федоров.
Ранее мы сообщали о том, что благодаря группировке спутников раннего предупреждения удалось зафиксировать точное время подрыва Каховской ГЭС. Также спутниковые снимки дают возможность оценить мощность взрыва, — эти данные очень пригодятся экспертам, которые будут расследовать этот подрыв.