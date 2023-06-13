"Летающая тарелка" может стартовать с земли и воды: что известно о необычном устройстве

Электро самолет предназначен для развлечений, презентаций и необычных шоу.

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Китайская компания Shenzhen UFO Flying Saucer Technology изготовила и представила первый в мире пилотируемый аппарат, который напоминает забавный космический корабль пришельцев, сообщает Daily Mail. Этот "летающий пончик" имеет шесть двигателей и двенадцать лопастей.

По словам разработчиков, множество винтов позволяет аппарату достичь "тройного уровня безопасности с точки зрения источника питания, силового двигателя, управления полетом и т. д.". Электро самолет взлетает и приземляется вертикально и может делать это как с суши, так и с воды, что делает его летающей амфибией. В нынешнем виде аппарат может летать до 15 мин., достигая высоты до 200 м со скоростью 50 км/час.

Проект должен привлечь внимание к расзвитию летающих такси Фото: Скриншот

Инженеры говорят, что их разработка предназначена для развлечения туристов, проведения ярких презентаций и шоу, но главное, что их продукт – это возможность показать свежие идею в производстве аппаратов VTOL (аппараты с вертикальным взлетом и посадкой).

В будущем инженеры компании будут дорабатывать устройство и выпускать свежие модели, которые должны заинтересовать общественность в альтернативных и "зеленых" видах транспорта, которые необходимы для сохранения экологии.

Так же подобные устройства должны продемонстрировать властям безопасность и удобство "летающих такси", которые разрабатываются сейчас во всем мире, чтобы решить проблему глобального автомобильного трафика.

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