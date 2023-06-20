Проект TALOS: инженеры создали высокоточное лазерное оружие против дронов и ракет

По словам чиновников, новая технология работает с минимальным побочным ущербом и безопасна для человеческих глаз.

Related video

Европейские инженеры в рамках проекта TALOS успешно разработали компактную лазерную технологию для поражения воздушных целей. Об этом сообщила пресс-служба Европейского оборонного агентства (EDA).

Тактические продвинутые лазерные оптические системы (Tactical Advanced Laser Optical System или сокращенно TALOS) — это крупный исследовательский проект, главной целью которого было создание компактного и аккуратного лазерного оружия. Его официально завершили 23 мая онлайн-конференцией с участием представителей EDA, министерств обороны стран ЕС, промышленных и научных предприятия.

Как уверяют чиновники, под руководством Европейской комиссии по оборонным исследованиям (PADR) ученые разработали лазерную установку небольших размеров, способный быстро и точно нейтрализовать движущуюся цель, такую как БПЛА или реактивный артиллерийский снаряд, при этом сводя к минимуму побочный ущерб. Они сконструировали два демонстрационных прототипа: мощный усилитель, работающий с безопасными для глаз волнами (2 мкм), а также демонстратор распространения, позволяющего эффективно концентрировать огонь на цели.

Тактические продвинутые лазерные оптические системы

"Результаты проекта внесут значительный вклад в укрепление обороноспособности государств-членов ЕС в области критически важных лазерных технологий", — отчиталась EDA.

Проект TALOS объединил 16 организаций из 9 стран Европы во главе с инженерной компанией CILAS из Франции. В консорциум также вошли Leonardo (Италия), DLR, Airbus Defence and Space, Stelar (Германия), MBDA France, Erdyn Consultants, Université de Limoges, ONERA (Франция), Ustav Fotoniky a Elektroniky (Чехия), Wojskowa Akademia Techniczna, AMS Technologies (Польша), QinetiQ (Великобритания), John Cockerill Defense (Бельгия) и AERTEC Solutions (Испания).

Ранее писали, что в Австралии начали разрабатывать лазерное оружие, способное уничтожать танки. Правительство выделило на этот проект $8,74 млн компании QinetiQ Australia.

Писали также, что ВВС США получили новую лазерную установку H4. Оружие мощностью 10 кВт установлено на пикапе и предназначено для уничтожения воздушных угроз на небольшом расстоянии.