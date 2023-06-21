Пропавшей субмариной, которая плыла к "Титанику", управляли при помощи геймпада за $40

Геймпады настолько хороши, что их часто используют не только частные компании вроде Oceangate, но и американские военные.

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Небольшая подводная лодка пропала без вести, отправившись к месту крушения "Титаника". Судьба пяти людей, находящихся на борту, среди которых миллиардер Хэмиш Хардинг, остается неизвестной. Журналистам удалось выяснить, сто аппарат управляется при помощи игровой консоли, пишет vice.com.

Издание сообщает, что субмарина управляется модифицированным беспроводным геймпадом Logitech G F710, розничная цена которого составляет $39,99. Однако, стоит принять во внимание, что компания-производитель пока не подтвердила этот факт официально.

По словам Стоктона Раша, гендиректора Oceangate (частной компании, разрабатывающей подводные аппараты), лодка действительно управляется при помощи консоли. Он даже продемонстрировал ее журналисту Дэвиду Погу, снимавшему сюжет для CBS Sunday Morning. Кадр из этой передачи вы можете видеть на иллюстративном фото.

С тех пор как подводная лодка исчезла, пользователи соцсетей критиковали и насмехались над тем, что производитель, Oceangate, использовал игровой контроллер среднего уровня. Но оказалось, что для управления серьезной военной техникой, такой как танки и подводные лодки, довольно часто используются стандартные или немного модифицированные консоли, пишет СМИ. Например, ВМС США размещают контроллеры Xbox на своих подводных лодках в качестве замены громоздким джойстикам, используемым для управления перископами и фотонными мачтами, хотя геймпады контролируют не весь сабвуфер, а только его часть. Но, тем не менее, контроллеры управляют довольно большим количеством других военных машин, — говорится в материале. Так, армия США использовала периферию Xbox для управления роботами для обезвреживания бомб. Британские военные разработали беспилотный вездеход, управляемый контроллером Xbox. В Израиле есть танк, в котором используется геймпад этой же марки.

Иногда военные не используют контроллеры, которые были созданы специально для видеоигр, но тогда они копируют его дизайн. Боевая машина M-SHORAD армии США имеет бежевый контроллер, который выглядит как геймпад N64. Контроллер для танка Challenger 2 тоже выглядит как игровая консоль.

Ранее мы писали о том, что известно о пассажирах, отправившихся в экспедицию к "Титанику".