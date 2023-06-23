Удачная охота: дроны Punisher за один день уничтожили техники РФ на $30 млн (видео)

Операторы совершили пять налетов, потратив бомб на $1000. Самой ценной их жертвой стал российский ЗРК "Тор" стоимостью $25 млн.

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Тактическая группа "Птицы Мадяра" из 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины с помощью дрона Punisher уничтожила российской техники на миллионы долларов. Командир роты Роберт Бровди ("Мадяр") показал результат работы на своем YouTube-канале.

Подразделение "Птицы Мадяра" успешно атаковали оккупантов на Донецком направлении. Судя по видео, за один день операторы смогли уничтожить грузовик "УРАЛ", две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", зенитно-ракетный комплекс "Тор" и полевой склад боеприпасов.

Одной из самых ценных целей дня стал "Тор", как объяснил Роберт Бровди, этот комплекс сбивает самолеты, вертолеты, управляемые авиабомбы, ракеты и беспилотники, обеспечивая россиянам чистое небо. Одна единица такой техники стоит около $25 млн. Punisher сбросил бомбу и поразил дорогостоящий ЗРК.

"Прилет прямо в него. Детонации ракет нет, но "Тор" сегодня работать не будет", — прокомментировал командир.

Народный депутат Украины и член оборонного комитета Верховной Рады Юрий Мысягин подсчитал, что "Птицы Мадяра" с помощью дронов Punisher поразили техники ВС РФ примерно на $30 млн. Для этого им пришлось потратить всего пять авиабомб общей стоимостью $1000.

Punisher — это ударный дрон самолетного типа производства украинской компании UA Dynamics. Он может нести до трех 72-мм боеприпасов весом по 2 кг или одну более тяжелую бомбу, чтобы сбрасывать их с высоты до 400 м. Точность попадания снарядов составляет 4 м, поэтому украинские военные применяют Punisher преимущественно для бомбардировки ценных неподвижных объектов, но известны случаи поражения техники в движении.

Технические характеристики Punisher:

размах крыльев — 2 м;

крейсерская скорость — 80 км/ч;

максимальная скорость — 198 км/ч;

дальность полета — до 45 км;

эффективная высота — до 400 м;

допустимая скорость ветра — 21 м/c.

Недавно директор UA Dynamics Максим Музыка рассказал, как дроны Punisher атакуют цели на поле боя. Одним из преимуществ беспилотника является его незаметность, позволяющая подкрадываться и атаковать ничего не подозревающих оккупантов.

14 июня подразделение "Птицы Мадяра" похвасталось, что за сутки уничтожили 8 танков и БМП россиян. Военные применили разные типы дронов в ночное и дневное время.