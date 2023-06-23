"Китай годами ворует технологии у США": дипломат заявляет, что "украдут и ИИ"

По мнению чиновника, все свое ИТ-благополучие КНР построила на заимствовании чужих технологий.

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Посол по особым поручениям в области киберпространства и цифровой политики Натаниэль Фик заявил, что киберкражи позволили Китаю построить беспроводные сети следующего поколения, субсидируя свои отечественные компании, пишет South China Morning Post. По его словам, некоторые штаты "ищут решение этой проблемы", но не уточнил, будут ли США стремиться к созданию официальной группы правительств.

По словам чиновника, США должны стремиться противодействовать "годами писавшемуся китайскому учебнику воровства интеллектуальной собственности" для продвижения своих амбиций в области искусственного интеллекта.

Натаниэль Фик советует создать коалицию стран, чтобы помешать Китаю применить свою "схему кражи интеллектуальной собственности". По его мнению, промышленный ИТ-шпионаж позволили Китаю на протяжении десятилетий строить беспроводные сети следующего поколения и ИТ-компании до такой степени, что теперь они могут самостоятельно разрабатывать продукты, конкурентоспособные на глобальном уровне.

"Если мы и дальше будем позволять китайцам воровать ИТ-технологии, то они применят украденное в облачных вычислениях и запустят его в ИИ, то они могут получить глобальное преимущество в глобальных ИТ и военных областях", — подчеркнул Фик на форуме Хадсоновского института.

Хотя Китай неоднократно отрицал и отрицает любые обвинения в ИТ-шпионаже, посольство Китая в Вашингтоне никак не отреагировало на заявления и призывы Фика.

Сам чиновник подытожил свое выступление тем, что многие страны начинают видеть последствия для национальной безопасности и экономики, связанные с ИТ-продукцией, созданной и разработанной в Китае.

Ранее Фокус писал, что китайские квантовые компьютеры в 6 раз медленней аналогов из США: в чем главная причина.