5G ставит под угрозу безопасность полетов: что должны предпринять авиакомпании

В некоторых аэропортах даже могут отменить рейсы тех авиалайнеров, которые еще не переоборудованы под новые правила.

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С 1 июля возможны некоторые задержки авиарейсов в США из-за того, что не все авиакомпании переоборудовали свои самолеты под новые стандарты, которые предусматривают модернизацию радиолокационных систем с учетов развертывание сетей связи 5G, сообщает The Verge. Оказывается, оборудование 5G может создавать сильные помехи для взлетающих и садящихся самолетов.

Министр транспорта США заявил в пятницу, что если последние оставшиеся пассажирские самолеты не модернизируют свои высотомеры и радиоэлектронику для борьбы с помехами 5G, то им будет запрещено перевозить пассажиров. И хотя на самом деле авиакомпании не обязаны устанавливать новое оборудование до февраля 2024 года, тем пассажирским самолетам, которые не были сертифицированы для работы с сигналами 5G C-диапазона к 1 июля, не будет разрешено приземляться при определенных низких температурах.

Особую опасность помехи 5G оказывают на высотомеры лайнеров, которые пилоты используют для посадки ночью или во время плохой погоды (в дождь, метель или туман). Эти приборы критически важны, так как они измеряют высоту самолета до земли.

Большая часть парка внутренних авиалиний США уже переоборудовала свои суда — более 80% самолетов были модернизированы, но около 65% международных самолетов, летающих в США, все еще нуждаются в сертификации по новым правилам. Глобальная группа авиакомпаний International Air Transport Association сообщила журналистам, что перевозчики сделают все возможное, чтобы избежать сбоев в перевозках пассажиров.

С другой стороны, проблема модернизации авиатранспорта мешает не только авиакомпаниям, но и операторам сотовой связи: такие гиганты, как AT&T и Verizon не могут продолжать расширение 5G пока авиакомпании не защитят свои самолеты от помех.

Ранее Фокус писал, что "умные" торпеды будут запускать с самолетов с высоты 10 км, чтобы уничтожать подлодки.