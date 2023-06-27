Стал первым в мире: Китай совершил прорыв в создании беспилотных надводных кораблей

Китайские военные уже осваивают несколько новейших морских беспилотников, в том числе патрульный катер L30 с дальностью действия 407 км и носитель дронов Zhu Hai Yun.

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Китай совершил прорыв в разработке беспилотных кораблей и уже принимает их на вооружение. Об этом сообщило Центральное телевидение страны (CCTV), передает издание Global Times.

Беспилотные корабли быстрее и маневреннее традиционных военных судов, поэтому могут сопровождать последние или же самостоятельно выполнять задачи в любое время суток, например, патрулировать территорию, вести разведку или даже атаковать противника. Сейчас китайцы не только проводят испытания таких аппаратов, но и уже приступили к их практическому внедрению.

Китайское телевидение сообщило, что в стране разработали много беспилотных судов, включая патрульный катер проекта L30 с дальностью 220 морских миль (407 км), продемонстрированный на авиашоу в 2022 году. Транспорт подстраивается под погодные условия на море и выполняет разные типы миссий: патрулирование, борьба с терроризмом и преступностью, разведка, а также поиск и спасение людей.

Исследовательский корабль Zhu Hai Yun называют первым носителем морских БПЛА в Китае. Он может нести более 50 дронов, дистанционно управляя ими в небе, под водой и на поверхности моря.

Армия Китая несколько раз применяла новейший беспилотный катер во время учений по высадке десанта. На подходе к плацдарму десантные корабли сбрасывали дрон, который затем устраивал взрывы, обнаруживал препятствия и открывал путь к берегу.

Еще в Китае построили многоцелевой боевой корабль JARI, водоизмещением 20 т и длиной 15 м. Он призван подавлять угрозы с моря и воздуха, применяя радар с фазированной антенной решеткой, а также систему запуска торпед и ракет.

В 2022 году китайские специалисты впервые провели динамические испытания беспилотника водоизмещением 200 т, отработав сценарий военного вторжения в Восточный Китай. Как сообщает Центральное телевидение, вскоре корабль без экипажа, но с системой сбора данных, пройдет автономные испытания по навигации в открытом море.

Как рассказал Global Times китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин, надводные и подводные дроны могут выполнять боевые задачи не хуже, чем летательные аппараты, уже показавшие свою эффективность в реальных боевых действиях. Морские беспилотники могут действовать "стаями" и наносить вражеским судам большие повреждения. По оценке эксперта, Китай сейчас занимает первое место в мире в сфере беспилотных технологий.

Ранее появилась информация, что в Китае работают 10 тысяч фабрик по сборке БПЛА. В 2022 году объем производства превысил $14 млрд.