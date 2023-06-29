Хакеры взломают военный спутник Пентагона и получат за это награду: что известно

Военные организовали специальный конкурс — выиграет тот, кто захватит аппарат на орбите.

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Военные США организовали соревнование Hack-A-Sat 4, которое пройдет во время ежегодного хакерского съезда Defcon в августе, пишет PCWorld. Цель участников конкурса — всеми силами с помощью хакерских инструментов и умений захватить военный спутник США на орбите Земли.

Что любопытно, это финал международного хакерского конкурса, в который вышли лучшие и самые умелые представители хакерских команд из США, Австралии, Италии, Польши и Германии. Первоначально в отборе принимали участие и были зарегистрированы более 380 команд со всего мира. Если все пойдет по плану, хакеры сразятся за захват военного спутника в Лас-Вегасе во время конференции Defcon. Участниками являются так называемые "белые хакеры", которые занимаются этическим взломом, атакуя системы от имени их владельцев для выявления различных недостатков безопасности, чтобы разработчики могли исправить уязвимости от настоящих злонамеренных атак.

Конкурс организован Исследовательской лабораторией ВВС США. В предыдущих случаях целью был спутник, который оставался на Земле, но в этом году участники конкурса нацелятся на орбитальный спутник.

Космический военный аппарат, на который нацелены хакеры, называется Moonlighter и спроектирован так, чтобы быть неуязвимым для хакерских атак. Спутник размером с тостер и имеет несколько функций безопасности. Например, он не оснащен собственными двигателями. Контроллеры также смогут перезагрузить систему спутника и при необходимости отбить атаки злоумышленников.

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