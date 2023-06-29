Кирпичи будут собирать энергию вместо аккумуляторов: мощность установки – 90 ГВтч

Это рекордное количество энергии, которое не способен производить ни один аккумуляторный завод в мире.

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Компании Rondo Energy и Siam Cement Group планируют построить крупнейший в мире аккумуляторный завод мощностью 90 ГВтч, сообщает в официальном пресс-релизе на PRnewswire. Планируемая мощность позволит производить тепловые батареи Rondo, экономящие 12 млн т CO2 в год, что эквивалентно ежегодному выбросу более 4 миллионов автомобилей с ДВС.

Для своего завода компании будут использовать особый огнеупорный кирпич, который состоит из самых распространенных и дешевых на Земле элементов: кислорода, кремния и алюминия. Инновационная тепловая батарея Rondo сохраняет электроэнергию в виде высокотемпературного тепла в огнеупорном кирпиче без использования горючих материалов, важных минералов, токсичных веществ или жидкостей.

Эти кирпичи будет производить предприятие SCG – крупнейшая в своем классе в Юго-Восточной Азии. Компания получила множество наград за свою продукцию, в том числе премией Деминга за полное управление качеством и поставками для ведущих отраслей промышленности в более чем 80 странах.

Благодаря технологии Rondo ветер и солнечная энергия могут обеспечить непрерывное промышленное тепло с нулевым выбросом углерода по более низкой цене, чем ископаемое топливо, что крайне необходимо для отраслей промышленности во всем мире, производящих все товары от стали до детского питания. Первая тепловая батарея Rondo в настоящее время эксплуатируется на калифорнийском заводе по производству этанола, обслуживая промышленного потребителя самым высокотемпературным и высокоэффективным накопителем энергии в мире.

Ранее Фокус писал, что ученые устранили основной недостаток твердотельных батарей: они лучше литий-ионных.