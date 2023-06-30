Военные инженеры создадут автономную лодку под управлением ИИ: на что она будет способна

Первый прототип судна компания Elbit предоставит ВМС США уже через год.

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Тихоокеанский военно-морской центр информационной войны (NIWC Pacific) заключил с компанией Elbit Systems of America контракт на разработку прототипа автономного катера, который сможет самостоятельно отслеживать вражеские цели, пишет Defense Advancement. Военное судно будет создано в рамках Исследовательского проекта информационной войны ВМС США (IWRP) по отслеживанию морских целей.

Этот проект является частью всеобщей инициативы армии по построению общей оперативной архитектуры, которая позволит обеспечить единое командование и управление всеми видами войск (JADC2) на суше, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве.

Прототип катера от Elbit America включает в себя различные решения и опыт всего предприятия, в том числе дочерних компаний Sparton и Logos Technologies, а также партнеров Alare Technologies и Nauticus Robotics. По словам разработчиков, будущий военный катер будет обладать уникальной повышенной автономностью, управлением искусственным интеллектом в случае необходимости, автоматическим распознаванием целей и возможностью доставки полезных грузов.

По заявлению представителей Elbit America, прототип этого судна улучшит распределенные морских операций за счет использования аттрибутируемых многодоменных беспилотных систем, которые могут взаимодействовать автономно, чтобы идентифицировать вражеские цели на поле боя и сообщать о них, работая при этом в самых сложных условиях.

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