ИИ, FPV и аналоги Shahed: эксперт раскрыл, как Украина обогнала РФ в "войне дронов"

Украинцы раньше россиян освоили важные технологии, но некоторые разработки требуют слишком много времени.

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Украина получила и продолжает удерживать преимущество в "войне дронов" по сравнению с Россией. Украинский специалист по радиосвязи, электронике и радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш рассказал YouTube-каналу "Блискавка", какие технологии в этом помогают.

По словам эксперта, украинские войска сейчас располагают большим количеством дронов на фронтах. Радиоразведчики видят это с помощью специального оборудования, которое показывает плотность полетов со стороны ВСУ и оккупантов.

"Мы стоим впереди россиян, делаем все, чтобы этот разрыв не сократился и они не ушли вперед нас", — заявил Сергей Флэш.

Одной из полезных технологий стал искусственный интеллект. Как говорит Сергей Флэш, украинские военные пока не готовы дать "умным" системам полный контроль над вооружением, но они выполняют ряд задач: анализируют изображения, ищут и распознают цели.

"Если мы говорим об управлении дронами, то есть проекты, когда большое количество дронов под управлением искусственного интеллекта могут сеткой подняться в воздух, чтобы не дать пролететь Shahed или другому беспилотнику — это называется вертикальное минирование. Задача ИИ — одновременно поднять и выстроить их в пространстве сеткой, причем она будет объемная, трехмерная, чтобы взрывы дронов не мешали друг другу", — поделился эксперт.

Он объяснил, что сейчас на фронте важнее всего не количество и качество дронов, а мастерство операторов. В умелых руках коммерческий БПЛА, такой как DJI Mavic 3, "живет" несколько недель, а в неумелых — первый же вылет может стать последним.

Украина раньше РФ освоила технологию недорогих FPV-дронов, которые позволяют ВСУ уничтожать российскую технику. Сейчас в стране есть несколько предприятий, где их массово производят для украинских военных. Более качественные коптеры, такие как Mavic, украинцы делать пока не могут: корпус, двигатели и камеры соединить вместе можно, главная сложность заключается в программном обеспечении и системе управления. К примеру, китайская компания DJI потратила на разработку много лет и миллионы долларов.

"У нас такие команды действуют, работа ведется, но не могу сказать о каких-то проектах на финальной стадии. В этом направлении и нас есть кастомные дроны, которые ребята сами делают на разных платформах и которые точечно выполняют задачи на разных направлениях. Но серийного заводского производства в масштабах страны у нас нет", — подчеркнул Сергей Флэш.

Похожая ситуация обстоит с разработкой аналогов иранских дронов-камикадзе Shahed. Теоретически Украина может изготавливать подобные БПЛА, но на практике процесс занимает очень много времени. Shahed-136 оснащены довольно качественной и хорошо защищенной системой навигации, которая позволяет обходить средства РЭБ: при подавлении GPS беспилотник переходит на запасную инерциальную систему, а потом корректирует свой маршрут. Похожим образом украинские дроны обходят "глушилки" на территории России.

Ранее писали, что в Украине появились секретные дроны, способные долететь до Москвы. Одна из команд уверяет, будто их беспилотники преодолевают до 700 км с боеголовками весом 20 кг.