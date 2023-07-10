Разрезают на части: "умные" мини-дроны будут охотиться на вредных насекомых (видео)

Беспилотники компании PATS будут охранять теплицы, выслеживая жертв с помощью сети инфракрасных камер. Они умеют отличать вредителей от полезных видов.

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В Нидерландах разработали специальную систему PATS для теплиц, которая обнаруживает насекомых вредителей и отправляет для их уничтожения маленькие БПЛА, сообщает New Atlas. Система PATS, которую создала одноименная дочерняя компания Делфтского технологического университета, на самом деле состоит из двух частей: PATS-C и PATS-X.

Компонент PATS-C состоит из подключенных к Интернету модулей инфракрасных камер, установленных по всей теплице. Используя алгоритмы на основе искусственного интеллекта, эти устройства обнаруживают и идентифицируют любых летающих насекомых, которые появляются в теплицах. Идентификация видов основана на частоте взмахов крыльев и размере насекомых. Если насекомое оказывается полезным, например, пчелой, дроны его не трогают, а если вредителем, то на охоту отправляются PATS-X.

PATS-X состоит из одного или нескольких небольших дронов-квадрокоптеров, которые находятся на док-станции для беспроводной зарядки в теплице, когда они не используются. При обнаружении вредителя PATS-C активирует дрон и направляет его к местонахождению насекомого. Затем БПЛА просто таранит вредителя, разрезая его своими винтами, после чего возвращается на свою площадку.

Базовая версия PATS-C фактически уже используется примерно в 250 теплицах по всей Европе. Клиенты информируются о популяциях насекомых на своих объектах через онлайн-панель. В настоящее время PATS-X проходит испытания и должен появиться у первых клиентов к концу этого года.

Интересно, что недавнее исследование, проведенное биологом PATS Дайо Янсеном, показало, что двигатели дронов производят ультразвук в том же диапазоне, что и вокализация летучих мышей. По этой причине некоторые виды бабочек вредителей уклоняются от дронов и садятся на землю, из-за чего их трудно уничтожить. Зато ученые хотят использовать этот отпугивающий звук, чтобы транслировать его через динамики и еще на начале подлета отпугивать от теплицы бабочек.

Система PATS в действии

Так же Фокус сообщал, что военные испытали боевой ИИ в деле. Он сумел выполнить задачу на 2 часа быстрее людей.