Абсолютный рекорд: FPV-дрон лишил оккупантов "глаз" дальнобойным ударом (видео)

По словам военных, еще ни один беспилотник такого типа не мог поразить цель на таком большом расстоянии.

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Военные из подразделения Immaterium Сил обороны Украины установили рекорд, поразив FPV-дроном вышку российских оккупантов, которая была расположена на расстоянии 9 километров. Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале подразделения 9 июля.

Сначала военные задали ударному дрону координаты, по которым тот должен был нанести удар. В процессе долета до цели маршрут беспилотного летального аппарата откорректировали.

После этого FPV-дрон поразил центр приема и передачи информации в наблюдательной вышке оккупантов. Удар также на видеозапись. Поэтому на ней можно увидеть, как в районе поражения наблюдательной башни противник поднимается серое облако дыма.

Военные подчеркнули, что эта операция — абсолютный рекорд для FPV дрона-камикадзе. До этого ни один беспилотник этого семейства не мог поразить цель, находящуюся на таком значительном расстоянии.

Напомним, 9 июля ВСУ "выкололи глаза" оккупантам, уничтожив дорогостоящую РЛС "Зоопарк". РЛС двигалась на открытом пространстве, поэтому ее без труда "заметил" украинский дрон-разведчик и вычислил необходимые координаты. После этого военные запустили ударный беспилотный летальный аппарат, который и поразил технику оккупантов.

Кроме того 12 июня в сети показали снимки поврежденной РЛС врага в Крыму. По информации канала "Крымские партизаны", частично разрушенная РЛС ранее позволяла оккупантам контролировать все южное побережье Украины и значительную часть акватории Черного моря.