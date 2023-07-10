Абсолютный рекорд: FPV-дрон лишил оккупантов "глаз" дальнобойным ударом (видео)
По словам военных, еще ни один беспилотник такого типа не мог поразить цель на таком большом расстоянии.
Военные из подразделения Immaterium Сил обороны Украины установили рекорд, поразив FPV-дроном вышку российских оккупантов, которая была расположена на расстоянии 9 километров. Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале подразделения 9 июля.
Сначала военные задали ударному дрону координаты, по которым тот должен был нанести удар. В процессе долета до цели маршрут беспилотного летального аппарата откорректировали.
После этого FPV-дрон поразил центр приема и передачи информации в наблюдательной вышке оккупантов. Удар также на видеозапись. Поэтому на ней можно увидеть, как в районе поражения наблюдательной башни противник поднимается серое облако дыма.
Военные подчеркнули, что эта операция — абсолютный рекорд для FPV дрона-камикадзе. До этого ни один беспилотник этого семейства не мог поразить цель, находящуюся на таком значительном расстоянии.
Напомним, 9 июля ВСУ "выкололи глаза" оккупантам, уничтожив дорогостоящую РЛС "Зоопарк". РЛС двигалась на открытом пространстве, поэтому ее без труда "заметил" украинский дрон-разведчик и вычислил необходимые координаты. После этого военные запустили ударный беспилотный летальный аппарат, который и поразил технику оккупантов.
Кроме того 12 июня в сети показали снимки поврежденной РЛС врага в Крыму. По информации канала "Крымские партизаны", частично разрушенная РЛС ранее позволяла оккупантам контролировать все южное побережье Украины и значительную часть акватории Черного моря.