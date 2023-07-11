Превратил в груду металла: СБУ показала, как украинский "Пегас" уничтожил БТР (видео)

Дроны отечественного производства дают Силам обороны Украины большое преимущество на поле боя, — уверяет вице-премьер Михаил Федоров.

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Военные Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с помощью украинского FPV-дрона "Пегас" уничтожил российский БТР, когда тот ехал по улице оккупированного поселка. Соответсвующее видео обнародовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Tekegram-канале во вторник, 11 июля.

Сначала в ролике показали кадры, снятые камерой дрона-камикадзе. Он быстро пролетает улицу с разрушенными домами и поражает бронетранспортер россиян, который сворачивает по грунтовой дороге налево.

После продемонстрировали запись с разведывательного беспилотника, с помощью которого военные наблюдали за атакой с высоты птичьего полета. На них видно момент столкновения беспилотного летального аппарата с бронированной машиной российских оккупантов. После поражения над БТРом начинает подниматься облако серого дыма. Беспилотник подлетает ближе, чтобы заснять результаты работы. На месте, где несколько секунд назад проезжала военная техника, теперь видна груда искореженного металла.

Михаил Федоров особо подчеркнул, что технику россиян уничтожил именно дрон украинского производства. И что именно по части беспилотников Россия уступает Украине.

"Наше конкурентное преимущество над россиянами — это мощные дроны. Они играют одну из ключевых ролей в войне технологий", — написал глава профильного министерства.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что украинские дроны "Бандерык-К" разносят окопы ВС РФ на фронте. ВСУ эффективно применяют беспилотники вместе с новой станцией связи в Донецкой области и на южном направлении. Они наносят оккупантам большой ущерб.

Также медиа сообщали о том, что турецкие Bayraktar TB2 спасли Украину. По мнению Тараса Чмута, который сегодня возглавляет фонд "Повернись живим" (занимается сбором средств на закупку беспилотников), с помощью Bayraktar TB2 украинские герои наносили массовые стремительные удары по растянувшейся логистике оккупантов.