"Шершни" против "Шмеля": ВСУ показали, как дрон разнес российский огнемет (видео)

Беспилотник сбросил в окоп россиян два боеприпаса, ликвидировав угрозу для наступающих сил Украины.

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Украинские военные с помощью беспилотного летального аппарата расправились с российским огнеметом "Шмель". Видео опубликовали в Telegram-канале 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины во вторник, 11 июля.

Бойцы 2-го штурмового батальона разведовательно-ударного подразделения "Шершень" заметили на позициях противника реактивный пехотный огнемет "Шмель". Это оружие способно нанести значительный урон наступающей стороне, поэтому его решили ликвидировать с помощью дрона.

Беспилотный летальный аппарат вылетел к цели и сбросил два боеприпаса в траншею, где был установлен огнемет. После того как дым рассеялся, стало возможно увидеть, что от оружия остались только куски металла.

Чем опасен огнемет "Шмель"

"Шмель" — российский пехотный огнемет одноразового применения. Это термобарическая реактивная граната, которую начинили огнесмесью.

Он может поражать огневые точки (в том числе, и хорошо защищенные), а также автомобили и легкобронированную технику. "Шмелем" можно ликвидировать и живую силу противника. На открытой местности огнемет оставляет выпаленную землю на территории в 50 кв. м. А в закрытом пространстве уничтожает все живое в радиусе 80 кв.м.

Напомним, ранее ВСУ показали, как дрон поразил танк ВС РФ. Сначала за бронированной машиной оккупантов следил дрон-разведчик, а потом за работу принялся ударный беспилотный летальный аппарат, который и уничтожил его.

Кроме того 11 июля СБУ показала, как украинский "Пегас" уничтожил БТР. Сначала в ролике показали кадры, снятые камерой дрона-камикадзе. Он быстро пролетает улицу с разрушенными домами и поражает бронетранспортер россиян, который сворачивает по грунтовой дороге налево. После продемонстрировали запись с разведывательного беспилотника, с помощью которого военные наблюдали за атакой с высоты птичьего полета.