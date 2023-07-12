В Instagram теперь можно общаться с "живой" аватаркой при видеозвонке: как это работает

Такая же функция доступна и в Facebook Messenger. В Meta ожидают, что новые функции сделают онлайн-общение более увлекательным и полезным.

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Компания Meta (владеющая Instagram, Facebook, WhatsApp и Oculus) анонсировала новую функцию аватара в реальном времени для видеозвонков в Instagram и Messenger, говорится в официальном блоге компании. Метааватары в видеозвонках этих приложений для чем-то похожи на аватары Memoji от Apple. Аватары анимированны, так что могут копировать ваши черты лица и передавать эмоции и движения рта пользователей.

Новая функция анимированных аватаров уже доступна в обновленных приложениях для Android и на iOS. Кроме того, Meta также представила анимированные наклейки для аватаров. В компании утверждают, что на сегодняшний день создано более миллиарда метааватаров, помогающих людям по-новому выражать себя в цифровом пространстве.

Как пишет компания в своем блоге, новые функции анимированных аватаров сделают общение более увлекательным, полезным и социальным, чем когда-либо прежде. Кроме того, технический гигант также представил анимированные стикеры и социальные стикеры, которыми можно поделиться в Instagram и Facebook Stories, Reels, Messenger и Threads. Вместо статического изображения пользователи теперь могут отправлять анимированные смайлики, включая большой палец вверх, аплодисменты, фейспалм и многое другое.

Аватары при видеозвонке будут повторять все ваши эмоции Фото: Скриншот

А еще компания активно тестирует новую функцию в Facebook и WhatsApp, где пользователи могут делать живые селфи и создавать свой собственный аватар. Говорят, что каждый из таких аватаров будет очень похож на реальный портрет владельца учетной записи. Компания также стандартизирует внешний вид аватаров на всех своих платформах, включая VR Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.

Ранее мы уже рассказывали, что из новой соцсети Марка Цукерберга Threads не так просто удалить свой аккаунт. Если вы это сделаете, то тут же потеряете и свой аккаунт в Instagram, потому что учетные записи связаны друг с другом.

А еще мы писали, что Илон Маск и его бывший гендиректор Twitter Джек Дорси обвинили соцсеть Цукерберга в сборе "слишком чувствительных данных". Threads якобы получает доступ к информации о финансах, покупках, местоположении, здоровье и физической активности, о политических взглядах, расовой принадлежности, религиозных и философских убеждениях, беременности, родах, а также биометрические и генетические данные.