Мог атаковать Крымский мост: в порту "Кавказ" обнаружили упавший беспилотник (фото)

Загадочный БПЛА рухнул в песок на российской косе Чушка в Краснодарском крае, которая выходит в Керченский пролив.

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В районе порта "Кавказ" на косе Чушка (Краснодарский край, РФ) мужчина обнаружил остатки ударного беспилотного летального аппарата, который мог атаковать Крымский мост. Об этом российский пропагандист Александр Коц написал в своем Telegram-канале в понедельник, 17 июля.

По словам российского журналиста, фото с места событий ему прислал подписчик, обнаруживший детали разбитого дрона. На снимках можно увидеть, как около беспилотника уже работают силовики, осматривая местность возле него.

Порт "Кавказ" размещен на российской косе Чушка

Сам беспилотный летальный аппарат лежит возле самой линии воды и прибой даже успел забросать его морскими водорослями. Дрон сильно поврежден после падения, поэтому визуально определить его модель сложно. На снимках видно только, что под самим дроном расположена, вероятно, боевая часть или же сам боеприпас для сброса серого цвета. Также хвост беспилотника окрашен в светло-голубой оттенок и окаймлен тонкой золотой полосой.

Пропагандист Коц считает, что это может быть украинский беспилотник, пытавшийся либо атаковать Крымский мост, либо направлявшийся к другой цели — к паромной переправе, с помощью которой на Крымский полуостров попадают фуры.

В порту "Кавказ" обнаружили ударный беспилотник, который мог атаковать Крымский мост В порту "Кавказ" обнаружили ударный беспилотник, который мог атаковать Крымский мост В порту "Кавказ" обнаружили ударный беспилотник, который мог атаковать Крымский мост

Напомним, 17 июля росСМИ написали о том, что ВСУ пытались разрушить дронами две части Крымского моста. По версии медиа, один из них не справился с задачей, так как его мощности не хватило, чтобы разрушить пролеты, по которым проходит дорога для автомобилей. А второй дрон-камикадзе, направляющийся к железнодорожным путям, взорвался в воздухе и не нанес Керченскому мосту никаких повреждений.

В свою очередь спикер УДА Сергей Братчук заявил о том, что Крымский мост мог подорвать дрон из РФ. Спикер УДА обратил внимание на то, что опоры моста рухнули именно со стороны Кубани. В этой геолокации расположен город Приморско-Ахтарск (Краснодарский край, РФ), откуда российские военные атакуют Украины иранскими беспилотными летальными аппаратами Shahed.