Фабрики из сказок: нейросеть сгенерировала неожиданный дизайн обновленных АЭС (фото)

Фотографии, сгенерированные нейросетью, показывают, что строительство новых электростанций будет способствовать переосмыслению всеобщего дизайна АЭС.

Related video

Искусственный интеллект Midjourney разработал ряд дизайнов атомных электростанций, вдохновленных архитектурным стилем райгун-готика. Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

На сгенерированных фото атомные электростанции напоминают стародавние дворцы.

На четырех выполненных нейросетью фотографиях, вместо привычного для нас дизайна АЭС, возвышаются якобы фабрики из мультфильмов или сказок.

Отметим, что райгун-готика – термин, описывающий визуальный и архитектурный стили, используемый в ретрофутуристической среде научной фантастики.

Как могут выглядеть современные АЭС

"Строительство новых электростанций будет способствовать не только приближению низкоуглеродистого будущего, но и переосмыслению всеобщего дизайна АЭС", — написали в "Энергоатоме".

Напомним, что специалист по кибербезопасности Джош Ласпиносо, чей стартап в свое время купили компании Raytheon и Forcepoint, выступил с докладом перед подкомитетом Сената по вооруженным силам. Там он рассказывал о возможностях искусственного интеллекта в защите военных данных и об опасностях, которые несут вражеские нейросети.