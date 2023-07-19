Решения уже есть: эксперт рассказал, как защитить любое подразделение ВСУ от "Ланцетов"

Воины 59-й бригады успешно отражают атаки "Ланцетов" и не потеряли ни одной машины благодаря грамотному управлению средствами РЭБ.

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Украине нужно разработать и распространить тактику современной борьбы с дронами и совершенствовать антидронные системы для того, чтобы российские "Ланцеты" больше не носили урон на фронте. Такое мнение выразил украинский журналист, главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Он указал на то, что Вооруженные силы Украины могли бы перенять опыт 59-й мотопехотной бригады, которая за время боевых действий, по словам Бутусова, не потеряла от ударов "Ланцетов" ни одной единицы техники. И это при том, что у военных были те же средства, что и у их боевых товарищей на других участках фронта. Но достичь "неуязвимости" перед российскими БПЛА они смогли за счет грамотного управления своими ресурсами.

"И поскольку "Ланцетами" поражено уже более 300 единиц нашей наиболее ценной боевой техники, то хотелось бы уже, чтобы на успешный опыт применения РЭБ в 59-й бригаде не только обратили внимание, но и приняли те решения, которые нужны для реализации такой именно работы на всех направлениях", — считает Бутусов.

Для этого, по его мнению, нужно:

разработать и распространить тактику современной борьбы с дронами;

организовать внедрение успешных практик;

совершенствовать антидронные системы;

создать штаты подразделений РЭБ на уровне роты, батальон;

расширить штаты на уровне бригады до роты;

скорректировать оборонное планирование, чтобы покупать необходимую технику и комплектующие;

разработать и воплотить в жизнь государственную программу перспективных исследований ударных дронов всех типов.

Бутусов также подчеркнул важность обучения специалистов, которые смогли бы работать с РЭБ.

"У нас есть специалисты, но их мало, нужна система подготовки, и такие школы надо создавать на базе успешных подразделений, а не оторванных от войны тыловых структур", — написал главред.

Ранее мы писали о том, кто применяет дроны "Ланцет" и как с ними бороться. После начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину использование "Ланцета" со стороны военных приняло массовый характер. Этот беспилотник находился на вооружении у спецназовцев Главного управления Генштаба ВС РФ, 76-й и 98-1 дивизий ВДВ, подразделение Каскад 1 армейского корпуса ВС РФ.

Кроме того военные объяснили, как лишить РФ преимущества в виде "Ланцетов". Силы обороны Украины могут потерять несколько участков фронта, пока чиновники тратят деньги на брусчатку и стадионы вместо покупки БПЛА, говорит командир разведроты Денис Ярославский.