"Нужны миллионы": эксперты рассказали, как Украина победит РФ в битве дронов (видео)

По словам Валерия Яковенко, украинским военным сейчас нужно столько дронов, сколько нет во всем мире. Поэтому их нужно производить самостоятельно.

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По состоянию на сейчас Украина имеет в семь раз больше беспилотных летальных аппаратов, чем Россия. Такое заявление сделал соучредитель компании DroneUA Валерий Яковенко в эфире "Радио Свобода".

Сколько дронов производит Украина и почему их не хватает

"Недостаточность производства украинских беспилотных технологий существует не потому, что мы производим вроде бы меньше дронов, чем оккупант. Это неправда, потому что мы производим их гораздо больше. Но нам их не хватает", — сказал Яковенко.

По словам соучредителя DroneUA, ВСУ критически нуждаются в операторах беспилотников.

"Количество операторов, которых нам нужно научить, исчисляется сотнями и тысячами людей. А для которых нужны миллионы дронов, потому что это расходящийся материал. Но такого количества дронов нет в мире", — объяснил Яковенко сложившуюся ситуацию.

Альтернативная точка зрения

В то же время существует и другая точка зрения на проблему производства беспилотников в Украине. Так, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью "Украинской правде" сказала о том, что наша страна по производству дронов отстает от России в пять раз.

Она, как и Яковенко, сначала сказала о том, что в начале войны ВСУ имели неоспоримое превосходство перед противником именно в дронах. Но потом Россия сконцентрировалась на производстве БПЛА, вложила туда деньги и сумела вырваться вперед.

"Если Украина сейчас производит по 10 тысяч FPV-беспилотников ежемесячно, то Россия — по 45-50 тысяч", — сказала Берлинская.

По ее словам, войну выиграет та страна, которая победит в "гонке дронов", так как беспилотники помогают сохранять жизнь военных и щадят человеческий ресурс.

Несколько ранее Фокус писал о том, что дроны "Ланцет" не принесут победу ВС РФ. Соучредитель DroneUA Валерий Яковенко уверен, что в России привыкли рисовать победы и эту же методику перенесли на "производство" ударных БПЛА.

Также мы информировали о том, что 18 июля волонтеры передали ВСУ четыре беспилотных комплекса Shark. Камера дрона замечает цели, движущиеся со скоростью в 100 километров в час.