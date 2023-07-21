Есть сотни БПЛА: эксперт раскрыл, чем Украина ответит на российские дроны "Ланцет"

Украинцам не нужно подстраивать свое производство под одну модель из РФ, но стоит позаботиться о средствах защиты, уверяет Валерий Яковенко.

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Против одного российского модернизированного "Ланцета", о котором сняли видеоролик, Украина может поставить сотни дронов. Об этом рассказал соучредитель компании DroneUA Валерий Яковенко в эфире "Радио Свобода".

По его словам, Украине не должна подстраивать свое производство БПЛА под какую-то модель дронов, которую выпустила российская сторона.

"Россия – это авторитарное государство, которое управляет всеми процессами и рисует картинку. А государственные деятели используют все данные для новой пропаганды, не имея иногда связей с реальностью. А наши производства безопасности существуют как частные инициативы", — сказал Яковенко.

Он подчеркнул, что уже 200 команд в Украине создают роботехнику для ВСУ. Поэтому против одного российского нового "Ланцета", о котором сняли видеоролик, у нас есть сотни дронов.

"Но это не значит, что нам не нужно думать об оборудовании, которое бы не позволяло российским дронам долетать до их целей", — добавил соучредитель DroneUA.

Напомним, ранее медиа писали о том, что Россия наращивает выпуск "Ланцетов". Этот беспилотник находился на вооружении у спецназовцев Главного управления Генштаба ВС РФ, 76-й и 98-1 дивизий ВДВ, подразделение Каскад 1 армейского корпуса ВС РФ. Их также поставляли наемникам ЧВК "Вагнер", когда те пытались захватить Бахмут.

Кроме того 16 июля в России представили новую версию дронов "Ланцет". Как уверяют россияне, благодаря улучшенной системе запуска ВС РФ смогут атаковать Украину целыми роями этих дронов. Новый "Ланцет" будет тратить меньше времени для того, чтобы прийти в боевую готовность. Это обусловлено тем, что благодаря крылу и хвостовому оперению, которые складываются, дрон будет "распрямлять" их и приводить в режим полета сразу после запуска из контейнерной установки.