Армия США испытала беспилотную систему, стреляющую ракетами по кораблям

Учения прошли в рамках модернизации морской пехоты США, так как в стране считают, что в гипотетическом военном конфликте будут использоваться именно беспилотные технологии.

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Американские морские пехотинцы на военно-морской авиабазе Пойнт-Мугу (США) испытали беспилотную ракетную установку комплекса Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS). Об этом сообщает Defense Blog.

Беспилотная установка была заряжена морской ударной ракетой NSM. Этот боеприпас с легкостью преодолевает расстояние в 185 километров. Ракету запускают из задней части дистанционно управляемой совместной легкой тактической машины — JLTV.

Это второй испытательный пуск NMESIS, о котором Морская пехота США объявила за последние два года, при этом предыдущее испытание состоялось в августе 2021 года на "Крупномасштабных учениях" ВМС США на Гавайях.

В свою очередь руководитель группы NMESIS старший сержант Дерек Редди отметил, что такие испытания стали важной частью демонстрации возможностей NMESIS для морских пехотинцев.

"NMESIS — это система вооружения, которая является краеугольным камнем плана модернизации морской пехоты США. Экспедиционные операции передового базирования — это то, что связано с системой и с тем, как мы будем вести следующую войну", — сказал журналистам военный.

Что собой представляет система NMESIS

Это два пусковых контейнера с противокорабельными ракетами NSM, которые установлены на дистанционно управляемое наземное транспортное средство производства Oshkosh Defense. NMESIS нужна для того, чтобы усилить контроль пехоты над водной акваторией. Морские пехотинцы США планируют использовать NMESIS в дивизионах вместе с ракетными системами HIMARS.

Напомним, 19 июля Россия заявила о том, что возле Одессы в Черном море работал американский дрон. Морской беспилотник бороздил так называемый "зерновой коридор". Журналисты утверждают, что дрон из США "работал" не один.

Также СМИ писали о том, что 15 марта в ВВС Украины отреагировали на крушение БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море. По словам спикера Командования Юрия Игната, американский беспилотник имел право находиться в воздушном пространстве над Черным морем, так как его использует не только Киев, но и страны-члены НАТО.