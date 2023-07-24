Разбросало на десятки метров: самодельный дрон взорвался под колесами грузовика в РФ (фото)

На один из квадрокоптеров наехал тяжеловоз, а вот два других с примотанной скотчем взрывным устройством, лежали в траве неподалеку места инцидента.

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В селе Тюшево (Рязанская область, РФ) неизвестный беспилотник взорвался под колесами КАМАЗа. Об этом сообщило росмедиа SHOT в понедельник, 24 июля.

В воскресенье, 23 июля водитель тяжеловоза 62-летний Александр ехал по дороге, находящейся в 300 метрах от трассы М-5 "Урал". Он не заметил беспилотный летальный аппарат на асфальте и наехал на него колесом. Дрон взорвался и повредил КАМАЗу два колеса. У водителя травм нет, он отделался испугом.

На место инцидента выехали силовики, ГСЧС и взрывотехники. В 20 метрах от тяжеловоза они обнаружили еще два беспилотника. СМИ пишет о том, что найденные дроны — это БПЛА кустарного производства.

На фотографиях, которые опубликовали в СМИ, видно серебристые обломки квадрокоптеров, разбросанные по траве. Из разбросало на десятки метров от места взрыва.

Неизвестные беспилотники атаковали Рязанскую область 23 июля Неизвестные беспилотники атаковали Рязанскую область 23 июля Неизвестные беспилотники атаковали Рязанскую область 23 июля

Специалисты осмотрели дроны и заметили, что к беспилотным летальным аппаратам скотчем привязали неизвестное взрывное устройство, которое и взорвалось под колесами машины. Силовики сейчас разбираются, откуда на дороге могли появиться дроны и кто причастен к этому инциденту.

Напомним, в ВСУ намекнули, кто запустил дроны на Москву. Украинская армия развивает беспилотные технологии, но пока наносит удары только по оккупированным территориям, уверяет военный Юрий Федоренко.

А ранее военный объяснил, почему ПВО и РЭБ Москвы пропустили дроны. В Минобороны утверждают, что смогли подавить БПЛА, однако Сергей Грабский обратил внимание, что они все равно попали в здания. Кроме того, в Москве не было проблем со связью, как при предыдущих атаках.