Турецкий боевой дрон Bayraktar сбили в Белгородской области, — росСМИ

Дрон упал рядом с украинской границей, однако ни МЧС, ни губернатор региона Вячеслав Гладков никак не прокомментировали падение беспилотника.

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В понедельник, 24 июля, на территории Белгородской области РФ был сбит беспилотник, напоминающий "Байрактар". Об этом сообщило росмедиа Baza во вторник, 25 июля.

Ссылаясь на свои анонимные источники, СМИ сообщило, что беспилотник самолетного типа сбили неподалеку села Илек-Кошары Ракитянского района, которое расположено на расстоянии 14 километров от границы с Украиной. В результате падение беспилотного летального аппарата никто из людей не пострадал. Также дрон ничего не разрушил на своем пути.

Отметим, что другие российские СМИ по состоянию на сейчас лишь перепечатали информацию Baza о беспилотники и не сообщили какие-то новые подробности об инциденте. Не упоминается о падении БПЛА также и на сайте МЧС Белгородской области. А губернатор региона Вячеслав Гладков, публикуя утренею сводку, даже не упомянул в ней Ракитянский район.

Село Илек-Кошары расположено неподалеку от Сумской и Харьковской областей Фото: Скриншот

Напомним, 24 июля росСМИ сообщили, что в Москве упал еще один беспилотник. По словам анонимного источника российских журналистов, дрон вертолетного типа рухнул возле частного дома. Власти столицы России и экстренные службы не стали комментировать инцидент.

А в начале июля глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что турецкие Bayraktar TB2 спасли Украину. С помощью Bayraktar TB2 украинские герои наносили массовые стремительные удары по растянувшейся логистике оккупантов. Турецкие дроны уничтожали важнейшую тыловую ценность — топливозаправщики, а также подавляли ПВО армии РФ, что позволило летчикам ВВС Украины наносить удары по военным объектам агрессора.