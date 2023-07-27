До стратосферы и обратно: "солнечный" дрон для связи ApusDuo совершил первый полет (видео)

Псевдоспутник доказал, что надежно работает в экстремальных условиях. В будущем такие аппараты могут служить летающими "мобильными станциями" и выполнять другие задачи.

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Компания Mira Aerospace, совместное предприятие UAVOS и Bayanat, успешно испытала свой беспилотный автономный самолет (БАС), подняв его на высоту более 16 км, сообщает портал UST. Тестовый полет аппарата ApusDuo прошел в Уганде и продлился 10,5 часов в стратосфере.

Отличительной особенностью этого псевдоспутника является использование солнечной энергии, что позволяет легкому самолету максимально экономить заряд батарей и подпитывать их благодаря установленным на широких крыльях солнечным панелям. В ходе испытания ApusDuo успешно прошел ряд контрольных точек, включая проверку устойчивости полета и управляемости с полезной нагрузкой 3,6 кг, установленной на больших высотах, и оценку характеристик канала C2 (линия связи между БПЛА и его наземной станцией).

Комплекс авионики продемонстрировал стабильную работу при экстремальных температурах до минус 68 градусов. Это очень важно, ведь система авионики UAVOS служит мозгом беспилотного летательного аппарата ApusDuo, обеспечивая безопасные профили полета за пределами прямой видимости на различных этапах взлета, набора высоты и посадки.

ApusDuo может нести нагрузку в 3,6 кг для разведки или обеспечения спасателей мобильной связью Фото: UAVOS

Беспилотник ApusDuo относится к системам сегмента программы HAPS, которая была создана для ускорения разработки и внедрения технологии для поддержки полетов на большой высоте. Миссии подобных псевдоспутников заключаются в предоставлении широкого спектра услуг в области связи, наблюдения за погодой, мониторинга безопасности и сбору данных для спасателей в случае чрезвычайных ситуаций.

Но самой востребованной функцией все же является способность таких БАС служить своеобразными "летающими мобильными станциями", которые могут обеспечить связь в удаленных районах, где постройка наземных базовых станций затруднена или экономически не выгодна. Так же такие беспилотники смогут временно обеспечивать мобильной связью людей и спасателей в очагах бедствий в результате природных или техногенного катаклизмов.

Полет в стратосферу аппарата ApusDuo

Ранее Фокус сообщал, что военные инженеры запустили дрон PHASA-35 в стратосферу. Этот беспилотник теперь может с легкостью отслеживать секретные военные цели России или Китая, находясь в недосягаемости для ПВО и самолетов.