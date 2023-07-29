МВД заказало софт для распознавания лиц во время экзаменов на водительские права

Стоимость софта – 2, 49 миллиона гривен.

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Главный сервисный центр МВД 19 июля заказал услуги по разработке программного обеспечения для распознавания лиц за почти 2,5 миллиона гривен. Об этом сообщает ресурс "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро" .

Новый софт будет уметь распознавать лицо и помогать фотографировать людей при сдаче теоретических экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи водительских прав.

Технологию интегрируют в Национальную автоматизированную информационную систему, обеспечивающую работу Единого государственного реестра транспортных средств МВД.

Тендер на разработку софта выиграла компания "Олли транс". Точнее, в тендере участвовала только она, без конкурентов, так что заказ достался ей. Для участия в тендере требовался аналогичный опыт за последние два года.

Эта же компания и будет оказывать годовую гарантийную техническую поддержку софта.

Киевской компанией "Олли Транс" владеет фирма "Олли Инвест" Кати Фокиной и Максима Химченко.

Максим Химченко является автором патента на "Комплекс видеофиксации транспортных средств с распознаванием номерных знаков и проверкой по поисковым реестрам "Видеоконтроль-Рубеж", принадлежащей фирме "Олли Транс". Именно такие комплексы еще ГАИ, а не Нацполиция закупала у фирмы при Викторе Януковиче.

Напомним, ранее в Киевской области заработала система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, с помощью которой уже ищут правонарушителей. Система "Безопасная Киевщина" следит за пешеходным и транспортным трафиком. Всего установлено 500 камер.