Россияне сняли ограничения с китайских дронов Mavic 3: чем они стали опаснее для ВСУ

После обновления БПЛА способны летать дальше, выше и стабильнее. Украинские военные надеются, что смогут их захватить и перенять прошивку.

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В России внесли изменения в работу популярного у военных дрона Mavic. Об этом в своем Telegram-канале написал эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Флэш).

"Россияне, выкатили очень крутое решение для 3 Мавиков (DJI Mavic 3, — ред.). Поздновато, конечно, но решение серьезное. По слухам не без участия Касперского. Не нужно никаких плат внутрь, все делается софтом", — написал Бескрестнов.

Так, в новой версии программного обеспечения для этого беспилотного летального аппарата отключены DRONE ID и NFZ. Блокировка NFZ означает, что Mavic теперь будут открыты такие объекты, как аэродромы, стадионы и другие. В заводских настройках встроенная функция не давала беспилотнику приближаться к этим объектам, чтобы не навредить им. А отключение функции DRONE ID сделает беспилотник более защищенным, так как эта функция больше не сможет передавать его местоположение по GPS, уникальный идентификатор и GPS-координаты его оператора. Зато в ПО был добавлен режим "Антиспуфинг, быстрый взлет без GPS".

Этим россияне не ограничились и активировали FCC на самом дроне. Это означает, что Mavic может переходить в полетный режим, в котором его работа не будет ограничена мощностью сигнала. Также будет дополнительно использоваться частота 5,8 ГГц и большая мощность передачи данных, которые увеличивают дальность связи оператора с дроном.

Из нововведений примечательно также то, что, если оператор не выполнил вход в приложение DJI FLY, то у беспилотника будут удалены все ограничение дальности и высоты. Кроме того в новом софте лимит по дальности установлен "без ограничений", а максимальная высота по умолчанию 10 км в независимости от местоположения на карте (эти настройки действительны даже в зонах с ограничениями высоты).

В обновленном ПО для Mavic не будет системы Airsense (ее отключили). Она позволяла дрону обнаружить самолет, который находится дальше, чем любой пилот дрона может видеть или слышать. Также была добавлена возможность снижения при заслоненном нижнем сонаре. Кроме того беспилотник в новой версии софта нельзя будет вернуть к заводским настройкам.

"Очень ждем первого трофея и сольем прошивку", — резюмировал эксперт.

В июле мы писали о том, что в РФ представили новый дрон-бомбардировщик. Разработчики уверяют, что их беспилотник может поднять до 5 кг боеприпасов, но вместо них пока используют бутылки с водой.

В этом же месяце стало известно, что в РФ создали новую версию дронов "Ланцет", которых уже прозвали "убийцами ПВО". Как уверяют россияне, благодаря улучшенной системе запуска ВС РФ смогут атаковать Украину целыми роями "Ланцетов".