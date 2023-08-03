Война сделает Украину одним из лучших производителей дронов мира: Данилов назвал причину

Главное преимущество украинских беспилотников в том, что военные держат тесную связь с разработчиками и сигнализируют им о каждой проблеме, с которой сталкиваются в процессе эксплуатации техники.

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В будущем Украина займет место лидера в сфере беспилотных технологий, а ее дроны не будут уступать даже израильским БПЛА. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона в четверг, 3 августа.

Данилов отметил, что в Украине уже сейчас развернута большая система производства беспилотных летальных аппаратов. Это непростые аппараты, требующие определенной комплектации и защиты от средств радиоэлектронной борьбы, поэтому не все из них производятся на территории нашей страны. Однако это не мешает инженерам выпускать новые модели и усовершенствовать уже имеющиеся.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина после войны способна занять место лидера в сфере производства и обслуживания дронов. Кроме того у страны уже сейчас есть преимущество перед зарубежными компаниями, занимающимися дронами — наши беспилотники тестируются непосредственно на поле боя. Военные держат тесную связь с разработчиками и сигнализируют им о каждой проблеме, с которой сталкиваются в процессе эксплуатации техники.

"Наши достижения будут одними из лучших в мире, потому что у нас, непосредственно, есть боевой опыт применения. Наши военные говорят, что лучше, что хуже, и они понимают в этом очень и очень хорошо. И мы точно понимаем, что мы делаем", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО уверен, что Украина не должна ограничивать применение собственных военных разработок против оккупантов, которые действуют в отношении западного вооружения. Россияне начали вторжение и убивают украинцев, поэтому по территории РФ нужно наносить удары.

Напомним, в начале июля стало известно, что украинцы запускают производство новых FPV дронов для ВСУ. У такой техники нет необходимости в дополнительной стабилизации. Квадрокоптером может управлять один оператор, у которого будет максимальный контроль над этим гаджетом.

Также мы писали о том, какими дронами ВСУ уничтожают оккупантов на фронте. Одни из основных отечественных дронов в зоне боевых действий — это "Пегас" и "Буцефал". Украинские военные также будут работать с наземным дроном "Мангал".